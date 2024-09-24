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        Haberler Bilgi Gündem Telegram'da gizlilik kalkıyor mu? Artık Telegram'da telefon numarası gözükecek mi?

        Telegram'da gizlilik kalkıyor mu? Telegram'dan 'gizlilik politikası' açıklaması geldi

        Tüm dünyada kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram, güçlü gizlilik politikaları ile biliniyor. Ancak yapılan son açıklamaya göre; Telegram "kötüye kullanılmasının önüne geçmek için" talep halinde kullanıcı bilgilerini yetkililerle paylaşacak. Peki, bu Telegram'da kullanıcı gizliliğinin kalktığı anlamına mı geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:16
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        • 1

          Popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, gizlilik politikasında değişikliğe gidiyor. Telegram, kullanıcılarının IP adreslerini ve telefon numaralarını, arama emri veya diğer geçerli yasal talepleri olan yetkililere teslim edileceğini duyurdu. Peki, bu Telegram'da kullanıcı gizliliğinin kalktığı anlamına mı geliyor? İşte, detaylar...

        • 2

          TELEGRAM TALEP HALİNDE KULLANICI BİLGİLERİNİ PAYLAŞACAK

          Telegram, kullanıcılarının IP adreslerini ve telefon numaralarını, arama emri veya diğer geçerli yasal talepleri olan yetkililere teslim edileceğini duyurdu. Yani kişi hakkında söz konusu durumlar olmadığı takdirde daha önce de olduğu gibi telefon numarası paylaşımı olmayacak.

        • 3

          "TELEGRAM YASA DIŞI YOLLAR İÇİN DEĞİL"

          Telegram’dan yapılan açıklamada, "Telegram'da arama, kullanıcıların herkese açık kanalları ve botları bulmasını sağladığı için diğer mesajlaşma uygulamalarından daha güçlüdür. Ne yazık ki bu özellik, yasa dışı malları satmak için Hizmet Şartlarımızı ihlal eden kişiler tarafından kötüye kullanıldı. Suçluların Telegram Arama'yı kötüye kullanmasını daha da caydırmak için Hizmet Şartlarımızı ve Gizlilik Politikamızı güncelledik ve bunların dünya genelinde tutarlı olmasını sağladık. Kurallarımızı ihlal edenlerin IP adreslerinin ve telefon numaralarının geçerli yasal taleplere yanıt olarak ilgili makamlara açıklanabileceğini açıkça belirttik. Bu önlemler suçluları caydırmalıdır. Telegram Arama, yasa dışı malları tanıtmak için değil, arkadaş bulmak ve haber keşfetmek içindir. Kötü niyetli kişilerin yaklaşık bir milyar kullanıcı için platformumuzun bütünlüğünü tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

        • 4

          TELEGRAM NEDEN BÖYLE BİR KARAR VERDİ?

          24 Ağustos'ta Paris Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınan Telegram Ceo’su Pavel Durov, Telegram üzerinden yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle 96 saat boyunca sorgulandı. Paris Savcılığı, Durov'un 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve Fransa dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

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