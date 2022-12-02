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Tekirdağ'da kasiyer kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. Bir markette yaşanan olayda telefonunu kaybeden müşteri, kasiyeri darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 02.12.2022 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ'da telefonunu kaybedince kasiyeri darp etti! - Haberler
Telefonunu kaybedince kasiyeri darp etti!
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AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir marketin kasiyeri, kendisine tokat atan müşteriden şikayetçi oldu.

AA'da yer alan habere göre, ilçede bir markette çalışan kasiyer Yusuf Tayden (19), bir müşterinin ödemesini aldığı sırada o anda bir çocukla markette olan kişinin tokatlı saldırısına uğradı.

Polisi arayan Tayden, kendisini darp eden kişiden şikayetçi oldu. Olay marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tayden, AA muhabirine, markette 3 hafta önce işe başladığını söyledi. Olayın kendisini darbeden kişinin cep telefonunu istemesiyle başladığını anlatan Tayden, "Yanıma gelen ve yanında eşi ve küçük çocuğu da olan müşteri, cep telefonumu vermemi istedi. Cep telefonunun kaybolduğunu iddia eden bu kişi, benim telefonumdan kendi telefonunu aramak istediğini iletti. Kasada işlem yapıyordum, işim bitince yardımcı olacağımı bildirdim. Hiç beklemeden bana saldırdı ve tokat attı." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Yusuf Tayden
Saldırıya uğrayan Yusuf Tayden

Darp sonrası hastaneye ve polise gittiğini ifade eden Tayden, hem tokat atan kişiden hem de kendisine yardımcı olmayan market çalışanlarından şikayetçi olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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