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Sosyal medya kullanımı ve telefonda oyun oynama konusunda 28 ülke arasında birinci sırada yer alan Türkiye, telefon kullanımından kaynaklanan fiziksel acıda da liderliği kaptırmadı.
Uluslararası denetim, vergi, risk ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren Deloitte tarafından 44 bin 150 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Global Mobil Kullanıcı Araştırması, Türkiye’nin birçok alanda üst sıralarda olduğunu gösterdi.
6 kıtadaki 28 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 46’sı telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissediyor.
Bu bağımlılığın bir sonucu olarak da kullanıcıların yüzde 26’sı parmak acısı ve baş ağrısı yaşadığını belirtiyor. Bu alanda Türkiye’ye en yakın orana sahip olan ülke ise yüzde 20 ile Çin ve yüzde 19 ile Güney Kore.
RAKAMLARLA TÜRKİYE'DE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nda yer alan Türkiye’ye ilişkin öne çıkan rakamlar şunlar:
Telefonunu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler: yüzde 46
Aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler: yüzde 26
Günde en az bir kere Instagram’da vakit geçirenler: yüzde 49
Günde en az bir kere Twitter’da vakit geçirenler: yüzde 23
Oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler: yüzde 55
Akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar: yüzde 50
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