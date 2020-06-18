Telafi eğitim ne zaman? Telafi eğitim nasıl olacak? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağı hatırlatıldı. Telafi eğitim takvimine dair detaylar paylaşılarak, "31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek" denildi. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

*Özel okullar isterlerse telafi eğitimini okullar açıldıktan sonra, normal ders saatleri dışında tüm dersler bitince derse 1 saat daha ekleyerek verebilecek.

*Öğrencilerin günlük ders, etüt, sosyal faaliyet vb eğitim-öğretim planlamaları kesinlikle bozulmadan telafi eğitimi, 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılı içine de yapılabilecek.

*Okul Aile Birlikleri ve okul yönetimleri telafi eğitiminin tarih ve günlük mü? yoksa saat ilavesiyle mi? yapılacağına dair yönteme birlikte karar verecek.

*Tatil planı yapan ya da başka bir planı olan veliler, çocuklarının 15 Ağustos’ta okulda telafi eğitimi başladığı için programını değiştirmeye zorlanmayacak.

*Okul yönetimi ve velileri temsilen Okul Aile Birliğinin alacağı ortak karar tüm veliler için geçerli olacak.

*Okul idaresi ve veliler telafi eğitimiyle ilgili aldıkları kararı okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylattıktan sonra, telafi eğitimi başlayabilecek.