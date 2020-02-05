Tel kadayıf nasıl yapılır?

KADAYIF KAÇ KALORİDİR?

Kadayıf lezzet oranı kadar yüksek kaloriye sahip. Kadayıf tatlısının 100 gramlık bir porsiyonu 244 kaloridir. Unutmayın yemekten sonra tatlı için mutlaka 2 saat ara evermelisiniz.

KADAYIF TARİFİ

Malzemeler:

500 gr tel kadayıf

150 gr tereyağı

2 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

Çeyrek limon

Nasıl yapılır?

Kadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat ceviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...