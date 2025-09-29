Habertürk
        Haberler Dünya Tel Aviv’deki aktivistler, ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi | Dış Haberler

        Tel Aviv'deki aktivistler, ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi

        İsrail Başkanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın Washington'ta bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmesi öncesinde Tel Aviv'de bir araya gelen protestocular ikilinin görüşmesine tepki gösterdi. Netanyahu'yu Gazze'deki İsraillileri geri getirme konusunda yetersiz gören aktivistler, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği önünde kumsala çizdikleri görselle Trump'ı "Tekrar Kandırılma" diyerek uyardı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.09.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:10
        • 1

          İsrail'de bir grup aktivist, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün Washington'da gerçekleşmesi beklenen görüşme kararına tepki gösterdi.

        • 2

          Protestocular, Netanyahu'yu Gazze'deki İsraillileri geri getirme konusunda yetersiz gördüklerini ifade etti.

        • 3

          Protestocular, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği önünde kumsala çizdikleri görselle Trump'ı "Tekrar Kandırılma" diyerek uyardı.

        • 4
        • 5
        • 6
        • 7

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
