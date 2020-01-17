İHA

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerler son yolculuğuna uğurlandı. Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

İHA'nın haberine göre, şehit için Selman Caminde tören düzenlendi. Yağmur altında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, siyasi parti temsilcileri, askerler ve yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı.

Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin götürülüşü sırasında gözyaşlarına boğulan kadınlar Arapça ağıtlar yaktı. Tören boyunca, Korgeneral Sinan Yayla ise şehidin babası Ali Alpaklı´nın elini uzun süre bırakmadı. Şehidin 1 aylık eşi Aysel ise tören boyunca gözyaşı döktü. Şehit Alpaklı gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabuta sarılı Türk bayrağı ise baba Ali Alpaklı´ya teslim edildi.

İKİ AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞTİ

Şehit Piyade Teğmen Sinan Bilir için de Tokat’ta tören düzenlendi. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin 4 çocuğundan biri olan 29 yaşındaki Şehit Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Cumhuriyet Meydanındaki tören alanına getirildi.

Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir (30) kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken şehidin küçük kardeşi Aşkın (12) metanetini korumaya çalıştı. Şehidin dedesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cumhuriyet Meydanında Cuma namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin ağabeyi Ahmet Bilir, kardeşinin tabutunun önünde elinde fotoğrafı ile birlikte yürüdü. Şehidin eşi Sibel Bilir de ayakta durmakta zorluk çekti. Şehidin cenazesi Erenler mezarlığında bulunan Garnizon şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Teğmen Sinan Bilir'in geçen yıl ağustos ayında babasını kaybettiği, 2 ay önce ise mevlit için Tokat'a geldiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR DE ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Hain saldırıda şehit olan evli ve iki çocuk babası Piyade Binbaşı Şevket Tombul’un naaşı da, memleketi Eskişehir’e ulaştı. Hava yoluyla Muharip Hava Kuvvetleri Üs Komutanlığına getirilen şehit Tombul’un Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı.

DHA'nın haberine göre, karşılama törenine Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, vali yardımcıları, askeri erkân, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Tombul’un naaşı bugün Reşadiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verilecek.