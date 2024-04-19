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Türkiye, son haftaların en kuvvetli fırtınasının içine girmek üzere. Bu gece Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kuvvetli rüzgarların taşıdığı sağanak yağış altında olacak.

Hava tahminlerinde görünen soğuk cephe, yarın başta Marmara olmak üzere batı ve kuzey bölgelerini soğutacak, mevsim normallerine indirecek. Bu soğuma sırasında Marmara ve Ege dahil denizlerimizde fırtına, şehirlerde de kuvvetli rüzgarlı hava nedeniyle hayat olumsuz etkilenecektir.

Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli bu geceden itibaren kuvvetli yağış alacak. İstanbul’da yarın sabahtan geceye kadar, gün boyu yağmur bekleniyor. Rüzgar İstanbul’a poyrazdan sert esecek. REKLAM

Bu geceden yarın akşama kadar metrekareye 20 ila 100 mm yağış bekleniyor. Özellikle Ege Denizi’nde hortum, İzmir’in ve Muğla’nın ilçelerinde iri taneli dolu yağışları görülebilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İzmir dahil olmak üzere tüm Ege bölgesinde ve Trakya’da hazırlıklı olmakta yarar var. Fotoğraflar: AA