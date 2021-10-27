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Ülkemizin birçok yeteneği ve hazine sayılabilecek zihni barındırdığına inandıklarını belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Amacımız tekstil ve hazır giyim alanındaki katma değer yaratabilecek fikirleri desteklemek. Girişimlerin potansiyel müşterilere ulaşabilmesinin önünü açmak. Teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını desteklemek” dedi TechXtile Start-Up Challenge’a 18 yaşını doldurmuş herkesin başvurabilmesini mümkün kıldıklarını kaydeden Engin. “Vereceğimiz eğitimlerle kendisini geliştirmek isteyen, projesini melek yatırımcılar ve Start-Up geliştiricileri ile buluşturmayı amaçlayan ve geleceğini planlama hedefi olan tüm girişimcilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

AR-GE PROJE PAZARI, GİRİŞİMCİLİK PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ

UTİB tarafından tekstil sektöründe 2009 yılında başlatılan ve 10 yıl boyunca 251 projenin iş birliğine dönüşmesine yol açan Ar-Ge Proje Pazarı, 2019 yılında TechXtile Start-Up Challenge adını aldı. Bu süreci “Bursa’da tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı hedefledik” diye açıklayan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “2019 ve 2020 yılında TechXtile Start-Up Challenge adıyla sürdürdüğümüz programımız, Türkiye’nin tekstil sektörü odağındaki en önemli girişimcilik yarışması oldu. Pandemiye rağmen geçen yıl rekor bir artışla 174 projenin yarıştığı programımıza, kadın girişimcilerimizin yoğun katılım göstermesi ile de dikkat çekti.

Sürekli yaşayan bir girişimcilik platformu haline gelen programımızı daha etkili kılmak için bu yıl yeni ve büyük bir adım daha attık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz çalıştay sonucunda; 2021 yılında girişimcilik ile ilgili tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik platformuna dönüşümü sağladık. Paydaşlarımız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Arge Merkezi (BUTEKOM) işbirliğiyle yıl boyu sürecek ve birden fazla etkinliği bünyesinde barındıracak ‘TechXtile Platform’ ile hem bireysel girişimcilerin hem de firmaların girişimcilik yönlerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Girişimci adaylarının projelerinin yarıştığı ‘Start-Up Challenge’ın yanı sıra, firmaların inovatif çalışmalarını diğer paydaşlar nezdinde sergileyeceği ve yarışacağı ‘İnovasyon Ligi’, Ekosistemi geliştiren ve ilham veren ‘Akıl-Fikir Buluşmaları’, kıymetli eğitimleri içeren ‘Akademi’ son alarak da finalistlerin üyeliğiyle sürekli desteklendiği ‘Members Club’ ile kesintisiz yaşayan, tekstil düzeyinde sürekli özelleşmiş bir girişimcilik platformu haline getirdik” diye konuştu.

AR-GE'YE YATIRIM İHRACAT FİYATINI 8 DOLARA ÇIKARDI

Ar-Ge ve İnovasyonun yüksek katma değeri beraberinde getirdiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Doğrudan ve dolaylı olarak 2 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ev tekstilinde dünyanın dördüncü, tekstilde ise Avrupa’nın üçüncü büyük ihracatçısı konumunda. Üretimde de Avrupa lideriyiz. Her yıl 15 milyonun üzerinde bir dış ticaret fazlası veren örnek ve başta gelen sektörlerden bir tanesiyiz. Kilogram başına ihracat birim fiyatına baktığımızda ise Türkiye genelinde kilogram başına ihracat birim değeri 1.12 dolar olurken, UTİB’in ihracatının bunun 7 katı olması, AR-GE ve inovasyona yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerin bir sonucudur.

Start-Up Challenge 2021 ödülleri:

Programda ödüller, girişimleri henüz fikir aşamasında olan projelerin yarışacağı Fikir Aşaması Girişimci Kategorisi (Level Up) ve fikir aşamasını geçmiş, ticarileşme ve ölçeklenme potansiyeline sahip ürün veya hizmeti geliştirmiş girişimcilerin yarışacağı Hizmet Geliştirmiş Girişimci Kategorisi (Scale Up) olmak üzere iki kategoride değerlendirilecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kadın Girişimci Özel Ödülü verilecek. Finale kalan tüm girişimcilerin 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum’un vereceği profesyonel mentorluk desteğinden faydalanabileceği programda, diğer ödüller ise şöyle sıralanıyor:

Level Up Ödülleri:

Dereceye Giren İlk 3 Girişimciye;

-Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği

-Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği

-Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkânı

-Yeni şirket kurma ödülü ile yeni kurulan şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması*

*Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3'ü ödenecektir.

-TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı*

*Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

-PEN Yazılım Ödülleri:

-Finalistlere Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkanı

Kategori Birincisi Özel Ödülü: Birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

Dereceye Giren İlk 3 Girişimciye;

-Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği

-Orbis Vista’dan Patent Başvuru Desteği

-Yatırım ağları ile networking ve yatırımcılara pitching yapma imkânı

-Girişimcilere Bursa Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkânı

-Şirketin 1 Yıllık Muhasebe Desteğinin Sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması

-TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı*

*Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

-PEN Yazılım Cloud Ödülleri

-Finalistlere Tekstil Sanayici ve Yatırımcılarına Projelerini Sunma İmkanı

Kadın Girişimci Özel Ödülleri:

-Yeni şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması

-ARYA Kadın Girişimci Platformu’na 1 Yıllık Üyelik

-İş Atölyeleri’ne Öncelikli Davet

-Yılda Bir Kere Düzenlenen Arya Shopping Fest’e Davet

-Mentor Check-Up Programına Katılım İmkanı

-Shopping Fest Öncelikli & Ücretsiz Stant Açma

-Sözü Olan Kadınlar Söyleşi Serisine Katılım İmkanı

-Dönüştüren Kadınlar Ödül Gecesine İndirimli Katılım İmkanı

-Girişimci Gelişim Eğitimleri