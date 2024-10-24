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        Haberler Bilgi Yaşam Tekrar ısıtıldığında sağlığımızı tehlikeye atan yiyecekler hangileridir?

        Tekrar ısıtıldığında sağlığımızı tehlikeye atan yiyecekler hangileridir?

        Önceki günden kalan yemekler, zamanla yarışan bizler için çoğu zaman pratik olabiliyor. Ancak bazı yemekler, tekrar ısıtıldıklarında tehlikeli olabiliyor. İşte tekrar ısıtılması tehlikeli olan yiyecekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 08:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:30
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        • 1

          Tüm yiyecekler, çiğ veya pişmiş olsun, tazeliğini yitirdikçe besin değerini kaybeder. İkinci kez ısıtılan bazı yemekler ise saklanma koşullarına bağlı olarak besin zehirlenmelerine veya sindirim sorunlarına yol açabilir. İşte detaylar...

        • 2

          Bir yemek ikinci defa ısıtılır mı?

          Isıtılmış yemeklerin bir daha ısıtılması genellikle pek önerilmez. Birçok yiyecek tekrar ısıtıldığında, içerdikleri proteinler ve diğer bileşenler yapısal olarak değişebilir. Ayrıca, tekrar ısıtma işlemi sırasında yiyeceğin içindeki mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. İşte tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler...

        • 3

          Ispanak

          Vitamin ve mineral bakımından zengin besin ögeleri içeren ıspanaktaki nitrat, nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşendir. Ancak bu bileşen, ıspanak yemeği ikinci kez ısıtıldığında nitrite dönüşür. Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşen olduğu için uzmanlar ıspanak yemeğinin yapıldıktan sonra en fazla iki gün buzdolabında saklanması ve ısıtılmadan tüketilmesini tavsiye ediyor.

        • 4

          Tavuk yemekleri

          Tavuk ve tavuklu yemekler, asla ısıtılmaması gereken besinler arasında başı çekiyor. Isıtıldığında içerisindeki protein yapısı değişiyor ve bu da bakteri oluşumuna neden oluyor. En ağır besin zehirlenmelerine neden olan tavuk yemeklerinin, pişirme anında dahi yavaş yavaş pişirilmesi ve çok kaynatılmaması gerekiyor.

        • 5

          Yumurta

          Sabah kahvaltıların vazgeçilmezi protein kaynağı yumurta tekrar ısıtılmaması gereken besinler arasında yer almaktadır. Yumurta, yumurta içeren yemekler ve sosların tekrar ısıtılmasıyla yumurtanın protein yapısı parçalanır ve içerisindeki su miktarı azalmaktadır bununla birlikte gıda zehirlenmesine sebep olabilmektedir.

        • 6

          Mantar

          Tüketeceğiniz miktarda pişirilmesi önerilen mantar tekrar ısıtıldığında protein yapısının bozulmasıyla çeşitli sindirim problemlerine, karın ağrısı ve şişkinliğe sebep olabilir.

        • 7

          Pilav ve türevleri

          Yemeklerin en lezzetli eşlikçisi olan pilav, yeniden ısıtıldığında zehirlenmeye kadar varan zarara neden olabiliyor. Pilavın ısıtılması ile birlikte "Bacillus cereus" adlı bakteri sporları toksin üretiyor.

        • 8

          Balık

          Balık da tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybediyor. Ancak daha da önemlisi hijyenik açıdan risk taşıması. Bu risklerden kaçınmak için balığı mutlaka pişirdiğiniz sıcaklıkta ısıtmalı ve bir kereden fazla ısıtma işlemini tekrarlamamalısınız.

        • 9

          Pancar

          Ispanakta olduğu gibi pancarda da tekrar ısıtma işleminin sonucunda nitrit çıkma olasılığı var. Hatta tüm kök sebzeler için bu tehlikenin var olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla pancarı da pişireceğiniz zaman buzdolabından çıkarmanız en sağlıklısı.

        • 10

          Kereviz

          Bağışıklık sistemine çok iyi gelen kerevizin sürekli ısıtılması toksinlerin çoğalmasına ve yemeğin acılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle en fazla düşük ısıda ılıyana kadar ısıtılabilir.

        • 11

          Patates

          Oda sıcaklığında bırakıldığında gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin üremesi için uygun bir ortam sunan pişmiş patates, servis edildikten sonra buzdolabında saklanmalı ve tekrar ısıtılmamalı.

        • 12

          Kremalı yemekler

          Kremalı yemekler de mikroorganizmalar açısından yüksek derecede risk taşıyor. Bu yüzden tıpkı balık ve et içeren yemeklerde olduğu gibi krema içeren yemekleri de pişirdiğiniz sıcaklıkta ve bir kereden fazla olmamak şartıyla ısıtmalısınız.

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