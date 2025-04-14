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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Teknosa'nın dijital Anıtkabir deneyimi projesine MIXX Awardstan ödül - Teknoloji Haberleri

        Teknosa'nın dijital Anıtkabir deneyimi projesine MIXX Awardstan ödül

        Teknosa, "En Büyük Armağan: 101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi" projesiyle MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards'ta gümüş ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:33
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        Dijital Anıtkabir deneyimi projesine ödül
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği dijital Anıtkabir deneyimi ödül kazandı. Şirket, dijital Anıtkabir deneyimiyle "Deneysel ve Yenilikçi Kampanyalar" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

        Teknosa adına ödülü, şirketin pazarlama ekibi aldı.

        Proje, "İkinci Yüzyılda da En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti" projesinin devamı niteliğinde hayata geçirildi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Teknosa'nın mobil uygulamasına giren kullanıcılar, bu deneyime özel olarak hazırlanan sayfayı tıklayarak, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan görsel dünya ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Projede ziyaretçiler, yapay zeka teknolojisiyle elde edilen Atatürk'ün sesinden Cumhuriyet değerlerini vurgulayan sözlerini duyarak, Anıtkabir'de adım adım ilerledi. Anıtkabir'in tamamının modellendiği ve içinde gerçeğe yakın bir ziyaret hissi yaratan uygulama teknolojisi, görme engelli kullanıcılar için de tanımlayıcı etiketler yöntemiyle erişilebilir oldu.

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