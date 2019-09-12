İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2019) katılacak teknoloji takımları "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nda su altındaki hünerlerini sergileyecek. Sembolik bir görev olan "denizaltı kurtarma görevi", 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, 2019 TEKNOFEST başvuruları ne zaman ve nerede düzenlenecek?

TEKNOFEST 2019 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TEKNOFEST 2019 için geri sayım başladı. Yapay Zeka’dan Uçan Araba’ya; Otonom Sistemlerden Uzay Teknolojileri’ne birçok farklı alanı içeren toplam 2 Milyon TL’ye varan ödüllü yarışmalar için son başvuru tarihi 28 Şubat 2019'du. TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacaktır.

TEKNOFEST'TE NE KADAR ÖDÜL VERİLECEK?

Kazanan takımlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat’a kadar alınmıştı. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

TEKNOFEST 2019'DA DÜZENLENECEK YARIŞMALAR

İlköğretim, Ortaöğretim ve Üzeri için:

Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması

İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

Lise, Üniversite ve Üzeri için:

İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması

Roket Yarışması

Robotik Fetih 1453 Yarışması

Robotik Yarışmaları

Savaşan İHA

Yapay Zeka

Üniversite ve Üzeri için: