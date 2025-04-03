TEKNOFEST Girişim Programı'nda 4. dönem başlıyor

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalistleri ve Take Off İstanbul’da yer alan girişimlere özel olarak hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı’nın 4. Dönemi’nde yer alacak girişimler belli oldu.

İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı, geride kalan üç dönemde 46 girişime toplam 9,6 milyon TL’lik maddi destek sağladı. Yapılan açıklamaya göre yeni dönemle birlikte girişimcilere; eğitimden mentorluk hizmetine, ofis ve prototipleme atölyelerinden yatırımcı görüşmelerine kadar 11 farklı alanda kapsamlı destek sunuluyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ise 800 bin TL’ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği almaya hak kazanıyor.

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TEKNOFEST Girişim Programı, 4. döneminde desteklenecek girişimleri açıkladı.

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İşte tarımdan otomotive, sürdürülebilirlikten mobiliteye kadar farklı alanlarda çözümler sunan girişimler:

• Agrovech: TEKNOFEST Girişim Programı’nın 4. Dönemi’nde yer alacak girişimlerden Agrovech Tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek; yapay zeka destekli drone, uydu ve IoT teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor.

• Newky: Araç anahtarları, elektronik kontrol üniteleri ve bağlantılı araç sistemlerini hedef alan tehditlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı koruma sağlayan Newky, yeni nesil bir otomotiv siber güvenlik çözümü sunuyor. • Vignetim: Avrupa’daki dijital vinyet ve otoyol geçiş sistemlerini tek çatı altında toplayarak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştıran ve ölçeklenebilir yapısıyla mobiliteye yeni bir soluk getiren yenilikçi bir platform geliştiriyor. • Wastespresso: Kahve posalarını geri dönüştürerek yüksek katma değerli biyo-kompozit malzemelere dönüştüren Wastespresso, plastik kullanımını azaltırken karbon emisyonlarını da %30’a varan oranda düşüren ölçeklenebilir bir sürdürülebilirlik çözümü sunuyor. • Yanhak: Şirketlerin çalışanlarına sunduğu yan hakları tek bir dijital platformda bir araya getirerek, en uygun fiyatlarla erişim imkânı sağlayan ve çalışan bağlılığını güçlendiren yenilikçi bir insan kaynakları çözümü oluşturuyor.