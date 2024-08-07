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        Haberler Gündem Teknedeki buzluktan vahşet çıktı! - Güncel haberler

        Teknedeki buzluktan vahşet çıktı!

        Olay, İzmir'de meydana geldi. Balıkçı teknesinden gelen ağır koku polisi akılalmaz bir vahşete götürdü. Teknedeki buzluk açılınca içinden genç bir kadının cansız bedeni çıktı. Şüpheliler gözaltına alınırken cinayete dair iddialar kan dondurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:45
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        Teknedeki buzluktan vahşet çıktı!
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        Olay, İzmir'de meydana geldi.

        Balıkçı teknesinden gelen ağır koku polisi akılalmaz bir vahşete götürdü.

        Teknedeki buzluk açılınca içinden genç bir kadının cansız bedeni çıktı.

        Şüpheliler gözaltına alınırken cinayete dair iddialar kan dondurdu.

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