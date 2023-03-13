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Tekirdağ´da yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Beste hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'ı geçmek isterken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak refüjdeki yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Beste Atakur yaşamını yitirdi

Giriş: 13.03.2023 - 01:03 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ´da yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Beste, öldü
DHA

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur yönetimindeki otomobil, önünde giden TIR´ı geçmek için sol şeride geçti.

Bu sırada arkasından hızla gelen U.C.Y. yönetimindeki otomobil, hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur´un hayatını kaybettiği belirlendi. Atakur´un cansız bedeni Marmarareğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü U.C.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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