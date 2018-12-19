Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte gece saat 02.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle okulların 1 buçuk gün tatil edildiği açıklandı.



1,5 GÜN ARA VERİLDİ



Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji raporlarında da belirtildiği üzere olumsuz hava şartları nedeniyle, tüm ilçelerimizde 19 Aralık 2018 Çarşamba öğleden sonra ve 20 Aralık 2018 Perşembe günü olmak üzere (1.5 gün) tüm resmi ve özel ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile çalışanlar ve engelli çalışanlar bu tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.



