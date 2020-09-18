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Tekirdağ’da 3 farklı adreste uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince 3 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

18.09.2020 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Tekirdağ
İHA

Tekirdağ'da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosya kapsamında Kapaklı’da 3 farklı adreste operasyon gerçekleştirildi. Y.E.O., E.H.A. ve S.K. isimli şahısların yakalanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda baskın düzenlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 192,80 gr skunk, 12 adet ectasy ele geçirildi.

3 şüpheliden Y.E.O. adlı zanlının yakalandığı operasyonda, zanlının üzerinde de arama gerçekleştirildi. Aramada 0,40 gr esrar, 0,55 gr sentetik kannabinoid ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. E.H.A. ve S.K. adlı şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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