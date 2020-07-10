Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli E.Ö. ve Ş.K.'yi durdurdu.

Ekiplere 3,7 gram eroini teslim eden şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.