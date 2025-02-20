Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Kaza, öğleden sonra Marmaraereğlisi- Çorlu karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.
Orhan Yıldız (44) yönetimindeki otomobile, kavşaktan dönüş yapacağı sırada N.Ç. yönetimindeki TIR çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Orhan Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Abdulkadir Çetinkaya ile Ebru Kızıltepe ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü N.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.