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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da teknede ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da bir teknede tarihi eser niteliğinde tabaklar ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir teknede tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tabaklar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:00
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        Tekirdağ'da teknede ele geçirildi
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        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde denizde tarihi eser aradığı belirtilen B.B'nin Hoşköy Balıkçı Barınağı'ndaki teknesinde arama yaptı.

        Teknede, hangi yıllara ait olduğu henüz tespit edilemeyen ancak tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak bulundu.

        "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu"na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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