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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi: 5 gözaltı

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 700 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:41
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        Tekirdağ'da sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik il genelinde uygulama yaptı.

        Uygulama kapsamında, 159 personelin katılımıyla 84 içkili mekan, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehane kontrol edildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 700 litre sahte içki, 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 4 alkol damıtma düzeneği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Uygulamalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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