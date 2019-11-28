Kaza, gece saatlerinde Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Balta (54) yönetimindeki hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Balta, olay yerine gelen ekipler ve çevredekilerin yardımıyla kabinden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Balta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Balta, buradaki ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Ahmet Balta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YOL GÜVENLİĞİNİ ALAN POLİSE OTOMOBİL ÇARPTI

Öte yandan, kaza sonrası yoldaki güvenliği sağlayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli trafik polisi Recep Büyük'e (35) ise Mehmet M. (43) yönetimindeki 59 ZC 291 plakalı otomobil çarptı. DHA'nın haberine göre; kazada yaralanan Büyük, meslektaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Mehmet M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI POLİSİ ZİYARET ETTİ

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polis memuru Recep Büyük´ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.