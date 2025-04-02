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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da görüntülendi: "Dokunmayın" uyarısı! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da görüntülendi: "Çok dikkat edin, sakın dokunmayın"

        Tekirdağ'da tırtılları konvoy halinde görüntüleyen Tekirdağ eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, "Ellemeyin, dokunmayın. Ellediğiniz zaman elinizi yüzünüzü iyi yıkayın, çünkü bunlar zehirli. Özellikle köpekler ve kediler bu tırtıllara dokunduğunda dilleri morarıp hemen ölebiliyor. Çok dikkat edin. Bu yıl her tarafta var hem de korkunç bir şekilde" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:10
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        Tekirdağ'da görüntülendi: "Dokunmayın" uyarısı!
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        Tekirdağ'da çam kese tırtıllarının oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer ve uzmanlar, bu tırtıllara dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

        Tırtıl konvoyunu görüntüleyen Tekirdağ eski Belediye Başkanı Kadir Çebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarıda bulundu:

        "Değerli dostlar, özellikle hayvansever arkadaşlar. Bu aralar köpeklerinizi serbest bırakıp gezdirmeyin veya gezdirirken ağızlık gibi bir şey takın. Çam kese böceği tırtılları bunlar. Ellemeyin, dokunmayın. Ellediğiniz zaman elinizi yüzünüzü iyi yıkayın, çünkü bunlar zehirli. Özellikle köpekler ve kediler bu tırtıllara dokunduğunda dilleri morarıp hemen ölebiliyor. Çok dikkat edin. Bu yıl her tarafta var hem de korkunç bir şekilde."

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        Doğa bilimciler, çam kese tırtıllarının özellikle çam ağaçları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, kontrolsüz yayılmalarının ekosistem açısından zararlı olabileceğini vurguladı.

        Yetkililer, vatandaşların tırtıllarla temas etmemesi ve bölgedeki tırtıl popülasyonunun kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

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        #yerel haberler
        #tekirdağ haberleri
        #tırtıl
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