Kanola tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal stüdyo oldu.

Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 10 bin dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildiğini söyledi.