İHA

Tekirdağ'da özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara-Keşan yolunda Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi mevkisinde kar yağışının daha şiddetli olduğu gözlendi.

Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi. İHA'nın haberine göre; ilçe merkezinde hissedilen hava sıcaklığı ise -4 derece civarında seyrediyor. Öte yandan kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.