Tekirdağ bayramı Rubato ile karşıladı
Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden kurulu Rubato, bayram turnesine Tekirdağ'dan başladı
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Tekirdağ Sahil'de kurulan dev sahneye çıkan grup, şarkılarını binlerce müziksever ile birlikte söyledi.
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Grubun solisti Özer Arkun; "Öncelikle grubum adına herkesin bayramı kutluyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar diliyoruz. Bugün aynı zamanda babalar günü, biz 3'ümüz de babayız, bütün babaların babalar gününü de kutluyoruz" diyerek büyük alkış aldı.
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Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Rubato, bayram haftası turnesine Antalya konserleri ile devam edecek.
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