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        Haberler Gündem Güncel Tek vaadi "dürüstlük" olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı

        Tek vaadi "dürüstlük" olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde tek vaadi "dürüstlük" olan muhtar adayı Hatice Akkaya iki dönemdir muhtarlık yapan rakibini geçerek seçimi kazandı. Akkaya, aynı zamanda bir ilki de başararak, Kozan'ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:38
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        • 1

          Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Seçimlerde belediye başkanlığının yanı sıra muhtarlar da belirlendi. Türkiye genelinde 32 bin 238 mahalle ve 18 bin 278 köyde toplam 50 bin 516 muhtar seçildi.

        • 2

          Muhtarlık seçiminde adayların profilleri ve vaatleri de dikkat çekti. Bunlardan biri de Adana'nın Kozan ilçesinin Velicanlı Mahallesi'nden muhtar adayı olan Hatice Akkaya oldu.

        • 3

          Çanakkale'den 4 yıl önce maden işçisi eşi ile birlikte köylerine geri dönen ve mahallesindeki eksiklikleri görerek muhtar adayı olmaya karar veren Hatice Akkaya, bir ilki başardı.

        • 4

          Kozan’ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçilmeyi başaran Hatice Akkaya, mahallede komşularına dürüstlük, yardımlaşma ve huzur vaat ederek rakibini yendi.

        • 5

          216 seçmenin olduğu ve 191 seçmenin sandık başına gittiği Velicanlı Mahallesi'nde 2 dönem muhtar olan rakibi Ferhat Yıldırım'ı 99 oy farkıyla yenden Hatice Akkaya, çok heyecanlı olduğunu ve mahallesinde güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini söyledi.

        • 6

          "KARADENİZ'İN SÜMELASI VARSA BİZİM DE SİN MANASTIRIMIZ VAR"

          Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Akkaya, 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale’den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun, ayrımcılık olmasın diye aday oldum. Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.

        • 7

          Kadın muhtarı tebrik etmek için yanına gelenlerden Medine Çoban, "Oy veren herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın muhtar olması bizleri sevindirdi. Birlik beraberlik olsun" diye konuştu.

        • 8
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