Tek vaadi "dürüstlük" olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı

"KARADENİZ'İN SÜMELASI VARSA BİZİM DE SİN MANASTIRIMIZ VAR"

Evli ve 3 çocuk annesi Hatice Akkaya, 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale’den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun, ayrımcılık olmasın diye aday oldum. Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapmayacağımı vaat ettim. Köyümüzde, Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Manastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.