Tek tıkla neleri kabul ediyoruz? Her girdiğimiz site bizi böyle karşılıyor: "Çerezleri kabul et" ne anlama geliyor?

Bir haber sitesine giriyorsunuz ve ekranda tanıdık bir mesaj: “Çerezleri kabul et.” Hepimizin neredeyse otomatik olarak onayladığı bu bildirimlerin arkasında aslında kişisel verilerimizi doğrudan ilgilendiren önemli detaylar var. Peki bu çerezler neden var ve bizi nasıl etkiliyor?