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        Haberler Gündem Trafik "Tek teker"e para cezası!

        "Tek teker" ile giden motosikletliye para cezası

        İstanbul'da trafikte ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücüsüne bin 387 TL idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:57 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:57
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        "Tek teker"e para cezası!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Basın Ekspres yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ön tekerleği kaldırarak seyrettiğini tespit etti.

        Ekipler tarafından kimliği belirlenen sürücü M.K.'ye, "Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden de 436 TL olmak üzere, toplamda bin 387 TL idari para cezası uygulandı.

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        #son dakika haberleri istanbul
        #motosiklet
        #tek teker
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