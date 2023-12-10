"Tek teker"e para cezası!

REKLAM advertisement1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Basın Ekspres yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ön tekerleği kaldırarak seyrettiğini tespit etti.

Ekipler tarafından kimliği belirlenen sürücü M.K.'ye, "Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden de 436 TL olmak üzere, toplamda bin 387 TL idari para cezası uygulandı.