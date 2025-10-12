Tek silindirli yeni bir soluk, Hypermotard 698 mono

Ducati Hypermotard 698 Mono, eğlenceyi yeniden tanımlıyor ve seni her Ducati, motosiklet dünyasında yenilikçi tasarımları ve performans odaklı modelleriyle tanınan bir marka olarak dikkat çekiyor. Hypermotard 698 Mono, bu geleneği tek silindirli bir supermoto ile sürdürüyor. Dünyanın en güçlü tek silindirli süpermotosu olarak tanıtılan Superquadro Mono ile donatılan bu motosiklet, hafif yapısı, gelişmiş teknolojisi ve çevik sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Şehir içi kullanım, virajlı dağ yolları ve hatta pist deneyimi için tasarlanan Hypermotard 698 Mono, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli sürücüler için iddialı bir seçenek. Ancak bu motosiklet, her özelliğiyle kusursuz mu? Bu incelemede, Hypermotard 698 Mono’nun teknik özelliklerini, sürüş deneyimini, artılarını ve eksilerini detaylı bir şekilde ele alıyoruz.

SUPERQUADRO MONO’NUN GÜCÜ

Hypermotard 698 Mono’nun en dikkat çekici özelliği, Superquadro Mono motoru. Panigale 1299’un 1285 cc’lik Superquadro motorundan türetilen bu tek silindirli motor, 77.5 beygir gücü üretiyor ve 10,250 devirde maksimum performansına ulaşıyor. Opsiyonel yarış egzozuyla bu güç 85 beygire kadar çıkabiliyor. Alüminyum silindir liner, titanyum emme valfleri ve magnezyum motor kapakları gibi üst düzey malzemeler, motorun yüksek devirli performansını destekliyor. Bu özellikler, Hypermotard 698 Mono’yu tek silindirli motosikletler arasında bir referans noktası haline getiriyor. Ancak yüksek devir odaklı yapısı, düşük devirlerde biraz sarsıntılı bir sürüş hissi yaratabilir, bu da özellikle şehir içi düşük hızlarda dikkat gerektiriyor.

SÜRÜŞ MODLARI: ESNEKLİK VE KONTROLLÜ SÜRÜŞ Hypermotard 698 Mono, dört farklı sürüş modu sunuyor: Sport, Touring, Urban ve Wet. Sport modu, motorun tam gücünü açığa çıkararak virajlı yollarda veya pistte dinamik bir deneyim sağlıyor. Touring modu, uzun yolculuklar için daha yumuşak bir gaz tepkisi sunarken, Urban modu şehir içinde düşük hızlarda akıcı bir sürüş vadediyor. Wet modu ise yağışlı veya kaygan zeminlerde çekiş kontrolü ve ABS'yi ön planda tutarak güvenliği artırıyor. Bosch'un 6 eksenli IMU'su, bu modların yol koşullarına ve sürücünün tarzına uyum sağlamasını sağlıyor. Modlar arasında geçiş yapmak kolay olsa da, bazı sürücüler Urban modunda bile motorun yüksek devir karakteristiği nedeniyle hafif titreşimlerden rahatsız olabilir. TEKNOLOJİ: YARIŞ PİSTİNDEN SOKAKLARA Ducati, Hypermotard 698 Mono'da yarış teknolojisini sokaklara taşımış. Standart versiyonda Bosch Cornering ABS, çekiş kontrolü, tekerlek kaldırma kontrolü ve motor freni kontrolü gibi özellikler mevcut. Pist odaklı sürücüler için "Slide-by-Brake" özelliği, kontrollü kaydırmalara olanak tanıyor. Opsiyonel quickshifter, debriyajsız vites geçişleri sunarak sürüşü daha akıcı hale getiriyor, ancak bu özelliğin standart donanımda olmaması bir eksiklik olarak göze çarpıyor. 3.8 inçlik LCD ekran, net ve okunabilir bir arayüz sunuyor; vites göstergesi ve devir sınırlayıcı uyarısı gibi detaylar Panigale V4'ten ilham alıyor. LED gündüz farları ve arka stop lambası, hem estetik hem de güvenlik açısından başarılı. Ancak ekranın boyutunun biraz küçük olması, özellikle uzun yolculuklarda bilgi okunurluğunu zorlaştırabilir.

ÇEVİK VE KABİLİYETLİ Hypermotard 698 Mono, sadece 151 kg kuru ağırlığıyla virajlarda etkileyici bir performans sergiliyor. Çelik trellis şasi, yalnızca 7.2 kg ağırlığında ve Panigale'den esinlenerek tasarlanmış. 1443 mm'lik kısa dingil mesafesi, motosikletin çevikliğini artırıyor. Önde 45 mm Marzocchi ters çatal ve arkada Sachs monoshock süspansiyon, her türlü yolda denge sağlıyor. Pirelli Diablo Rosso IV lastikler, kuru ve ıslak zeminde güçlü bir tutuş sunarken, beş Y kollu alüminyum jantlar hafiflik ve hassasiyet katıyor. Fren sistemi, önde 330 mm Brembo disk ve M4.32 kaliper ile Panigale V4'ten alınan teknolojiyi kullanıyor; arkada ise 245 mm disk güvenilir bir duruş sağlıyor. Ancak 904 mm'lik sele yüksekliği, kısa boylu sürücüler için şehir içinde dur-kalk durumlarında zorlayıcı olabilir. AGRESİF VE MİNİMALİST BİR DURUŞ Hypermotard 698 Mono, ikonik Ducati Red rengiyle dikkat çeken minimalist bir tasarıma sahip. Yüksek ön çamurluk, ince yakıt tankı, düz koltuk ve çift egzoz çıkışı, supermoto estetiğini vurguluyor. Kırmızı toz boyalı trellis şasi, motosikletin yarış ruhunu öne çıkarıyor. 904 mm'lik sele yüksekliği ve dar gövde, hem ayakta hem otururken kontrolü kolaylaştırıyor. Ayarlanabilir alüminyum gidon, keskin manevralar için ideal bir pozisyon sunuyor. 12 litrelik yakıt tankı ve alüminyum salıncak kolu, ıslak ağırlığı 159 kg'de tutarak çevikliği koruyor. Ancak yakıt tankının kapasitesi, uzun yolculuklar için biraz sınırlı kalabilir, bu da menzil konusunda dikkatli planlama gerektiriyor.

ARTILARI VE EKSİLERİ + Superquadro Mono motoru, tek silindirli motosikletler arasında sınıfının lideri güç sunuyor. + Hafif şasi ve çevik sürüş dinamikleri, virajlarda üstün bir performans sağlıyor. + Gelişmiş elektronik paket, hem güvenlik hem de sürüş keyfi açısından zengin bir deneyim sunuyor. + Minimalist ve agresif tasarım, Ducati'nin estetik mirasını yansıtıyor. - Yüksek devir odaklı motor, düşük hızlarda titreşimli bir sürüş hissi yaratabilir. - Quickshifter'ın opsiyonel olması, standart donanımda beklenen bir özellik için hayal kırıklığı yaratıyor. - 904 mm'lik sele yüksekliği, kısa boylu sürücüler için şehir içinde zorlayıcı olabilir. - 12 litrelik yakıt tankı, uzun yolculuklarda menzil kısıtlaması yaratabilir. SON SÖZ: DENGELİ BİR PERFORMANS PAKETİ Ducati Hypermotard 698 Mono, tek silindirli motosiklet segmentinde güçlü bir oyuncu. Superquadro Mono motoru, hafif şasisi ve gelişmiş teknolojisiyle şehir, dağ yolları ve pist kullanımı için çok yönlü bir deneyim sunuyor. Çevikliği ve yarış odaklı özellikleriyle dikkat çeken bu motosiklet, performans tutkunlarını memnun edecek. Ancak yüksek sele, sınırlı yakıt kapasitesi ve opsiyonel quickshifter gibi detaylar, bazı sürücüler için eksiklik olarak göze çarpıyor. Hypermotard 698 Mono, supermoto ruhunu modern teknolojiyle birleştiren etkileyici bir model, ancak kullanım amacına göre beklentileri iyi değerlendirmek gerekiyor.