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        Haberler Magazin Tek şarkıdan servet kazanıyor

        Tek şarkıdan servet kazanıyor

        Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen 'All I Want For Christmas Is You'dan her yıl servet kazanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 21:37 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:37
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        Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, ünlü şarkıcıya her yıl servet kazandırmaya devam ediyor.

        Mariah Carey, ‘All I Want For Christmas Is You’dan her yıl 3 milyon dolar kazandığı açıkladı. Bu rakam, bir şarkıdan en çok para kazanılan şarkılar arasında yer alıyor.

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        #Mariah Carey

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