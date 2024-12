Tek şarkıdan servet kazanıyor

Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, ünlü şarkıcıya her yıl servet kazandırmaya devam ediyor.

Mariah Carey, 'All I Want For Christmas Is You'dan her yıl 3 milyon dolar kazandığı açıkladı. Bu rakam, bir şarkıdan en çok para kazanılan şarkılar arasında yer alıyor.