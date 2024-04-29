Tek şarj ile 107 tur

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İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay, İstanbul’un ve Türkiye’nin en sembolik ulaşım araçlarından biri.

Tarihi 1914 yılına uzanan, birçok filmde, romanda ve şiirde yer alan ve yerli ve yabancı turistlere model ve görsel olarak hediyelik eşyaları satılan İstiklal Caddesi’ndeki T2 Taksim – Tünel Nostaljik Tramvayı yenileniyor.

Hali hazırda İstiklal Caddesi’nde 4 adet Nostaljik Tramvay hizmet veriyor ve bu tramvaylar, İstiklal Caddesi’ndeki havayi elektrik kablolarından aldıkları enerji ile seyahat edebiliyorlar. İETT, işte o 4 nostaljik tramvaydan birini yeniliyor, yeni nesil yani bataryalı nostaljik tramvayın test sürüşü bitti, artık İstiklal’e iniyor.

BU TRAMVAYA DIŞARIDAN TUTUNMAK MÜMKÜN DEĞİL * Yeni nesil tramvay; İstiklal Caddesi’ndeki mevcut nostaljik tramvay ile iç ve dış tasarımı birebir aynı olarak hazırlandı ve mevcut tarihi kimliğini koruyor REKLAM * Bataryalı, tek şarj ile 150 km menzile sahip olan tramvay 1.4 km’lik İstiklal Caddesi’nde tek şarj ile 107 kez sefer yapabilecek * Çift motorlu ve toplamda 40 kw motor gücüne sahip * 120kw batarya kapasiteli * 84 yolcu kapasiteli * Rejenerafik ve Hidriolik Fren Sistemleri gibi güvenlik donanımları bulunuyor * Yolcu güvenliği için kamera ayna sistemi var * Dışarıdan yolcular tutunarak tehlikeli seyahat edemeyecek

* Hedef, zamanla tüm araçları bataryalı hale getirmek ve caddedeki havayi elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğini önlemek, daha güvenli ve daha çevreci bir ulaşım sistemini oluşturmak