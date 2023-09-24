Tek oturuşta bitiyor! İşte 2023'ün en iyi mini dizileri!

LOVE & DEATH

IMDb: 7,5

Özet: Candy Montgomery ve Betty Gore, birçok ortak noktaya sahiptir. Aynı kilise korosunda şarkı söylemişler, kızları en yakın arkadaşlardır ve eşleri, Dallas'ın kuzey banliyölerindeki teknoloji şirketlerinde iyi işlerde çalışmaktadır. Ancak mükemmel gibi görünen hayatlarının altında, her iki kadının da ifade edilmemiş hayal kırıklıkları ve yanıtlanmamış arzuları gizlenmektedir.

Yönetmen: David E. Kelley

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe