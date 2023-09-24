Tek oturuşta bitiyor! İşte 2023'ün en iyi mini dizileri!
Bu yıl, izleyicilerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan farklı türlerde ve temalarda mini dizi ekranlarda boy gösterdi. Hem yeni yapımların hem de tanıdık yüzlerin yer aldığı bu mini diziler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İşte 2023'ün en sevilen mini dizileri...
- 1
SECRET INVASION
IMDB: 6
Özet: Nick Fury ve müttefikleri, yaklaşan bir istilayı engellemek için zamana karşı yarışır.
Yönetmen: Kyle Bradstreet
Oyuncular: Samuel L. Jackson, Emilia Clarke, Don Cheadle
- 2
THE LAST OF US
IMDb: 8,8
Özet: "The Last of Us" dizisi, aynı adı taşıyan popüler video oyununun uyarlamasıdır. Dizi, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan iki ana karakter olan Joel ve Ellie'nin hikayesini anlatır.
Senarist: Neil Druckmann, Craig Mazin
Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv
- 3
ONE PIECE
IMDb: 8,5
Özet: Monkey D. Luffy ve korsan ekibi, efsanevi Gold Roger 'One Piece' tarafından bırakılan büyük hazineyi aramak için fantastik okyanuslarda ve egzotik adalarda zorlu bir maceraya atılır.
Senarist: Steven Maeda
Oyuncular: Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd
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- 4
QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY
IMDb: 7,4
Özet: Bu eğlenceli dizide Kral George ile iradesi dışında nişanlanan genç Charlotte'un, düğün gününde Londra’ya gelmesini ve hükümdarın kurnaz annesinin detaylı incelemesine maruz kalmasını konu alıyor.
Yönetmen: Tom Verica
Oyuncular: India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley
- 5
SHRIKING
IMDb: 8
Özet: "Shrinking," danışanlarına düşündüklerini açıkça ifade etmeye başlayan bir terapiste odaklanmaktadır. Yas süreci yaşayan bir terapist olan Jimmy, kuralları çiğneyip danışanlarına içini dökmeye başlar. Kendi eğitimini ve etiği bir kenara bırakarak, insanların hayatlarında büyük değişiklikler yaparken kendi hayatını da değiştirmeye başlar.
Senarist: Jason Segel, Bill Lawrence, Brett Goldstein
Oyuncular: Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams
- 6
WHO IS ERIN CARTER?
IMDb: 6,5
Özet: Britanyalı bir kadının Barselona’daki sakin yaşamı, bir süpermarketteki silahlı soygunun ardından açığa çıkan gizli geçmişi yüzünden altüst olur.
Senarist: Jack Lothian
Oyuncular: Evin Ahmad, Sean Teale
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- 7
SELFTAPE
IMDb: 7,1
Özet: Bu yapımda genç aktris olarak kişisel bir dokunuşla ünlenen gerçek hayattaki İspanyol aktrisler ve kız kardeşler Joana Vilapuig ve Mireia Vilapuig'in hayatı anlatılıyor.
Yönetmen: Barbara Farré
Oyuncular: Joana Vilapuig, Mireia Vilapuig
- 8
PLATONIC
IMDb: 7,2
Özet: En yakın çocukluk arkadaşı olan ikili yeniden bir araya gelir ve eski günlerindeki yakınlığı tekrar yaşamaya başlarlar.
Senarist: Francesca Delbanco
Oyuncular: Rose Byrne, Seth Rogen, Luke Macfarlane
- 9
THE NIGHT AGENT
IMDb: 7,5
Özet: Bir acil durum hattına bakan dikkatli bir FBI ajanı, gelen bir aramayı yanıtlar ve kendini Beyaz Saray'daki köstebekle ölümcül bir ilişki içinde bulur.
Senarist: Shawn Ryan
Oyuncular: Gabriel Basso, Luciane Buchanan
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- 10
LOVE & DEATH
IMDb: 7,5
Özet: Candy Montgomery ve Betty Gore, birçok ortak noktaya sahiptir. Aynı kilise korosunda şarkı söylemişler, kızları en yakın arkadaşlardır ve eşleri, Dallas'ın kuzey banliyölerindeki teknoloji şirketlerinde iyi işlerde çalışmaktadır. Ancak mükemmel gibi görünen hayatlarının altında, her iki kadının da ifade edilmemiş hayal kırıklıkları ve yanıtlanmamış arzuları gizlenmektedir.
Yönetmen: David E. Kelley
Oyuncular: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe