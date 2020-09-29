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Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda Hüner Grup’un talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, özel olarak üretilen 300 adet Actros 1848 LS çekici, satın alındı. Verilen bilgiye göre, uluslararası nakliye faaliyetlerinde kullanılacak 300 adet çekicinin eklenmesiyle Hüner Grup filosundaki çekici sayısı 521 adede yükseldi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ile Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt’un ev sahipliğinde 28 Eylül’de düzenlenen teslimat töreninde, Mercedes-Benz Actros 1848 LS araçlar, Hüner Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hüner, Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi & CEO’su Arda Hüner, Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Hüner ve Hüner Grup Genel Müdürü Ercan Kulaksız’a teslim edildi.

Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, "Bu teslimat töreninin, yılın en büyük satışı olmasının yanı sıra Mercedes-Benz Türk olarak bizler için ayrı bir önemi var. Hüner Grup, bu iş ortaklığı neticesinde ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araçlar ekledi. Uluslararası lojistik alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalardan olan Hüner Grup’a bugün teslim edeceğimiz, tamamı uzun yol nakliye aracı olan Mercedes-Benz Actros’lar 120 bin km'ye çıkan bakım aralıkları ve yüzde 20 oranında düşen bakım maliyeti ile öne çıkıyor" dedi.

Hüner Grup Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Arda Hüner de, "1995’te İstanbul’da uluslararası nakliye alanında başlattığımız faaliyetlerimizi, 25 senede filosunda 521 çekici ve 740 römork ile, toplamda 1.261 adet filo büyüklüğüne ulaşarak sürdürüyoruz. Ankara’daki Lojistik Üssü, Bursa, İtalya-Milano ve Almanya-Münih’teki kendi depolarımızda yine Hüner Grup ismiyle müşterilerimize kesintisiz 24 saat hizmet vermekteyiz. 600’e yakın çalışanımız ile birlikte 23 farklı ana sektörde faaliyet göstererek, 2 bini aşkın müşteri portföyümüz ile yıllık 75 milyon euroyu aşan hizmet cirosu üretmekteyiz. Filomuza yeni eklediğimiz 300 adet Actros 1848 LS araçla gücümüze güç katacağımıza eminim" dedi.