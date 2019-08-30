Bulut Kutlu'nun haberine göre sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ineklerini sağmak için ahıra giden Osman Baskın, hayvanlarının çalındığını fark edince neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik güçlerine başvuran Baskın, hayvanlarının bulunmasını istedi.

“OCAĞIMI SÖNDÜRDÜLER”

İneklerinin çalınmasıyla ailesiyle birlikte çaresiz kaldıklarını belirten Baskın; “Ocağımı söndürdüler. Yıllarca çalışıp kendi alın terimizle aldığımız ve tek geçim kaynağımız olan ineklerimizin çalınması bizleri perişan etti. Sabah sağmaya gittiğimizde hayvanlarımızın iplerinin tek tek kesildiğini fark ettik. Durumu jandarmaya bildirdik. Olayın üzerinde 22 gün geçmesine rağmen en ufak bir gelişme yok. Allah rızası için ineklerimizi kim çalmışsa geri getirsin. Kesinlikle şikâyetçi olmayacağım. İneklerimizi gören, yerini bilen veya kimlerin çaldığını bilen varsa Allah rızası için bize bildirsin. Ailece perişan olduk. Dayanacak gücümüz kalmadı. Kuru ekmeğe muhtaç olduk. Günlerdir gözümüze uyku girmiyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı” diye konuştu. Öte yandan Kozluk ilçesine bağlı Kamışlı köyünde de 6 ineğin çalındığı öğrenildi.