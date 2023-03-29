Tek elini zor kullansa da ramazan davulculuğundan vazgeçmiyor

AA

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Murat Karakuş, 8 ay önce evindeki pencereyi açmak isterken camın kırılması sonucu kaza geçirdi.

Elinden yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Karakuş, burada 3 operasyon geçirdi.

Sol elinin damar ve sinirleri zarar gören, iki çocuk babası Karakuş, buna rağmen ramazan davulculuğuna devam ediyor.

Karakuş, Şeker Mahallesi sakinlerini 10 yıldır sahura kaldırıyor. Bu sene davulun çubuğunu his kaybı olan sol eline lastikle tutturan Karakuş, saat 02.30'dan 04.00'e kadar maniler eşliğinde sokaklarda davul çalarak mahalle sakinlerini uyandırıyor.

Haftanın bir günü gündüz saatlerinde evleri ziyaret eden Karakuş, bahşiş topluyor.

15 DAKİKADA BİR MOLA VERİYOR

Murat Karakuş, AA muhabirine, sol elindeki hasarı hayat boyu taşıyacağını söyledi.

Kazanın ardından sol elini hissedemediğini belirten Karakuş, "Fizik tedavi de görmeme rağmen kesik derin olduğu için elimin işlevini yüzde 80 kaybettim. Çalışmama engel oldu, güç kaybı oldu. Matbaa fabrikasında makine operatörlüğü yapıyordum, bunu yapamadığım için işten çıkarıldım. Yemek yerken bile zorluk yaşıyorum. Sol elimle çay içemiyorum. Ramazan ayında davul çalarak geçimimi sağlıyorum. Ramazan dışında da ailemle tarlada çalışıyoruz." diye konuştu.

Karakuş, davul çalarken 15 dakikada bir mola vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Sol kolunun tamamen uyuştuğunu anlatan Karakuş, "Bunun yanında ağrı da yapıyor. Bu sebeple kolumu dinlendiriyorum. Engeli benden daha fazla olan insanlar var ama benim tek elim sağlam. Tek elimle ekmeğimi kazanırım." dedi.

Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı da Karakuş'u azminden dolayı takdir ettiklerini dile getirdi.

Karakuş'un işini ciddiye aldığını belirten Arı, "Kendisine destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Emeğine sağlık." ifadesini kullandı.