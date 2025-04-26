Tek belirtisi unutkanlık değil! B12 eksikliği hangi belirtilerle kendini gösteriyor?

Tek belirtisi unutkanlık değil! B12 eksikliği hangi belirtilerle kendini gösteriyor?

Vitamin B12 eksikliği, vücudun yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi üretmesini engelleyen bir durumdur. Bu vitamin, sinir sistemi sağlığı, DNA üretimi ve enerji metabolizması için hayati önem taşır. Eksikliği ise bir dizi ciddi sağlık sorununa yol açabilir. İşte bilmeniz gerekenler...

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B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ GENİŞ BİR YELPAZEDE ORTAYA ÇIKABİLİR

Vitamin B12 eksikliği, sadece "unutkanlık" ile sınırlı değildir. Belirtiler, vücudun farklı sistemlerini etkileyebilir ve çoğu zaman sinsice ilerler. Özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülse de her yaştan insan risk altında olabilir.

FİZİKSEL BELİRTİLER: VÜCUTTAN GELEN İLK SİNYALLER

Vücuttaki B12 seviyesinin düşmesiyle birlikte ilk olarak hissedilen şikayetler genellikle halsizlik ve enerji kaybıdır. Mide bulantısı, ishal, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunlar da sıkça görülür. Ciltte sararma, dilde kızarıklık ve ağrı da diğer tipik belirtilerdendir.

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NÖROLOJİK ETKİLER: UNUTKANLIK SADECE BAŞLANGIÇ

B12 eksikliği sinir sistemini doğrudan etkileyebilir. Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi his kayıpları sinir iletiminde bozulma işaretidir. Göz sinirlerini etkileyerek görme bozukluklarına da yol açabilir. Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, yürüyüş dengesizlikleri ve konuşma zorlukları, eksikliğin ilerlemiş olduğunu gösteren ciddi uyarılardır.

PSİKOLOJİK BELİRTİLER: RUH HALİNDE GİZLİ DEĞİŞİMLER Depresyon, sinirlilik, endişe hali ve kişilik değişiklikleri gibi psikolojik semptomlar da B12 eksikliğinde sık görülür. Kimi zaman bu belirtiler başka psikolojik sorunlarla karıştırılabilir. Bu nedenle kan testleri ile desteklenmiş tanı önemlidir. ANEMİ OLMADAN DA BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR B12 eksikliği, her zaman kansızlıkla birlikte seyretmeyebilir. Bu da teşhisi zorlaştırır. Sinir sistemi üzerindeki etkileri, kansızlık gelişmeden de başlayabilir ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir. KİMLER RİSK ALTINDA? Vegan veya vejetaryen beslenenler, sindirim sistemi hastalıkları olanlar (örneğin çölyak veya Crohn hastalığı), mide ameliyatı geçirenler, 60 yaş üstü bireyler ve sık alkol tüketenler risk grubundadır. Ayrıca uzun süreli bazı ilaç kullanımları da (metformin, mide asidi baskılayıcı ilaçlar) emilimi engelleyebilir. ERKEN TANI HAYAT KURTARIR B12 eksikliğinin erken fark edilmesi, kalıcı sinir hasarlarının önüne geçilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Belirtiler yaşayan kişilerin, özellikle unutkanlık ve yorgunluk gibi şikayetleri olanların vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekir. TEDAVİ MÜMKÜN, TAKİP GEREKLİ Tedavi genellikle B12 vitamini takviyesiyle yapılır. Eksikliğin nedenine bağlı olarak ağızdan alınan tabletler ya da kas içi enjeksiyonlar kullanılabilir. Bazı durumlarda, ömür boyu düzenli takviye gerekebilir. Ayrıca beslenme düzeninin gözden geçirilmesi şarttır.

Kaynak: NHS, Cleveland Clinic, Healthline