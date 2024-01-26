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        Haberler Magazin Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kimler?

        Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi 26 Ocak Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Robert Zemeckis, Christopher Browne tarafından kaleme alınan film Robert Zemeckis tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Film 24 yaşındaki Fransız yüksek tel sanatçısı Philippe Petit'in 7 Ağustos 1974'te Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri arasındaki yürüyüşünün hikâyesini konu almaktadır. İşte Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 18:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:32
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        • 1

          Tehlikeli Yürüyüş filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Peki ,"Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Tehlikeli Yürüyüş filminin konusu ve oyucu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...

        • 2

          TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          1974 yılında Fransız ip cambazı Philippe Petit, kariyerinin belki de en tehlikeli denemesine girişir: Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki boşlukta yürümek! Philippe Petit, akıl hocası Papa Rudy'nin yardımı ve desteğiyle tüm engellere ve risklere meydan okuyarak kulelerin arasına ip gerip bu tehlikeli yürüyüşü gerçekleştirmeyi planlar.

          Petit, uluslararası bir ekibin desteğiyle, Başkan Richard Nixon'ın istifa edebileceğini açıklamasından bir gün önce kulelerin arasına çelik kablo düzeneğini yerleştirir. O günlerde henüz tamamlanmamış olan ve kısmen kullanılan kulelerin arasında dans eden bu cambaz, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaracaktır. Yönetmenliğini Geleceğe Dönüş serisinden tanıdığımız Robert Zemeckis'in üstlendiği film Philippe Petit'nin "To Reach the Clouds" adlı otobiyografik kitabından uyarlandı.

        • 3

          TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ OYUNCULARI KİMLER?

          • Joseph Gordon-Levitt .... Philippe Petit
          • Charlotte Le Bon .... Annie Allix
          • Ben Kingsley .... Papa Rudy
          • Clément Sibony .... Jean-Louis
          • James Badge Dale .... Jean-Pierre
          • César Domboy .... Jeff
          • Ben Schwartz .... Albert
          • Benedict Samuel .... David
          • Steve Valentine .... Barry Greenhouse

          TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

          23 Ocak 2014'te, Robert Zemeckis'in 1974'te Philippe Petit'in Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri arasındaki yürüyüşünün hikayesine dayanan bir film yöneteceği açıklandı. Şubat 2014'e kadar Gordon-Levitt'in filmde rol aldığı doğrulandı. Nisan 2014'te Charlotte Le Bon, Ben Kingsley ve James Badge Dale filmin kadrosuna katıldı. 6 Mayıs 2014'te filmin 2 Ekim 2015'te gösterime gireceği açıklandı. Mayıs 2014'te Steve Valentine ve Ben Schwartz filmin kadrosuna katıldı. Başlıca fotoğraf çekimleri 26 Mayıs 2014 tarihinde Montreal'de başladı ve 6 Ağustos 2014 tarihinde sona erdi.

          Philippe Petit, başrol oyuncusu Gordon-Levitt'i tel üzerinde nasıl yürüyeceği ile ilgili özel olarak eğitti. İyimser bir şekilde, aktörün yaptığı sekiz günlük ayrıntılı bir atölye çalışmasının ardından aktörün tel üzerinde yürüyebileceğini tahmin etti.

          Resmi bir yüksek tel deneyimi olmayan Gordon-Levitt doğrudan Petit ile eğitim aldı. Sekizinci günün sonunda, tel üzerinde tek başına yürüyebildi ve çekim yaparken çalışmaya devam etti. Tel yürüyüşün yanı sıra Gordon-Levitt Fransızca konuşmayı öğrendi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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