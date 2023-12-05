En etkili ve hızlı obrukların Batman ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi arasında olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tamamen obruk tehlikesi yaşıyor diyemeyiz ama Diyarbakır'dan Siirt'e kadar olan mesafede obrukların oluşma tehlikesi var. En hızlı ve etkili obruk oluşması, Batman ve Bismil arasındadır. Zaten yaptığımız incelemelerde de Batman ve Bismil arasında büyük obrukların olduğunu görüyoruz. Bunların çoğunda da su var" şeklinde konuştu.