ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, tuvalet kağıdı ve çocuk bezlerinde kullanılan koku maddelerinin; Baş ağrısı, baş dönmesi ve döküntülere neden olduğunu belirtiyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre ABD’deki tüketici koruma dernekleri bu sorunlara; Kimyasal yanıkları, kötü kimyasal ve böcekkıran kokularını da ekliyor. Bebek bezlerindeki bazı baskı boyalarının bebeğin derisine çıktığını ileri süren yakınmalar ve plastik bantların derinin soyulmasına yol açabildiğine işaret eden veriler de var.

KULLAN AT BEZLER TEHLİKELİ Mİ?

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, “Seksenli yılların sonlarında yeni çıkan bir kullan-at arabezine bağlı olarak apış arasında ileri derece deri tahrişi, serum ve kan sızıntısı, ateş, kusma ve stafilokok enfeksiyonlar gündeme taşınmıştı”diyor ve devam ediyor, “Bu bezlerin üretildiği fabrikada çalışan işçilerde aşırı yorgunluk, yavaş iyileşen yaralar ve kilo kaybıyla belirgin sorunların ortaya çıkması dikkat çekiciydi.”

BİR AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERDE GÖRÜLEN SONUÇLAR

O dönemde yapılan ve pediatri dergilerinde yayımlanan epidemiyolojik çalışmalarda, kullan-at türü ara bezi kullanan bir aydan küçük bebeklerin yüzde 54’ünde döküntüler görüldüğü, bunların yüzde 16’sının ileri derecede olduğu belirtiliyordu. O dönem yapılan araştırmalar, apış arası döküntülerin kullan-at ara bezlerinin piyasaya çıkmasıyla yüzde 7.1 den yüzde 61’e çıktığına da dikkat çekiyordu.

FARK YARATMA SAVAŞI RİSKİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Çağatay Güler konuyla ve mevcut durumla ilgili olarak, “Kullan-at ara bezlerinin sağladığı kolaylıklar inkar edilemez. Günümüz üretim teknolojisiyle ilgili ilerlemeler bazı sorunların azalmasını sağlasa da piyasa rekabetiyle fark yaratma savaşı başlamış ve tuvalet kağıtları dahil bu tür kullan-at malzemelere yine koku ve renk maddelerinin eklenmesine yönelik bir ticari eğilim belirmiştir”diyor ve ekliyor; “Bu tür malzemeler için bir kez üretim izni alındıktan sonra yapılan ticari değişiklikler denetleyici kurumlar tarafından sorun olarak görülmüyor. Aileler albenisi yüksek yeni malzemelerle ilgili sorunları izleyip bağlantı kuracak bir yaklaşım içinde olmadıklarından ortaya çıkan sorunlar belirlenemiyor. Ara bezlerinin havalandırma etkinliğinin azalması oranında derideki alerjik tepkiler de artış gösteriyor.”

BEBEK DERİSİ TEHLİKELERE DAHA AÇIK

Bebek derisinde yetişkin derisindeki koruyucu düzengeler gelişmediği için kimyasallar ile bunların mini canlılarca parçalanmaları sonucu ortaya çıkan ürünlerin emilmeleri dolayısıyla da vücut tepkilerinin kolaylaştığı belirtiliyor.

SORUNLARIN BİLDİRİLMESİ İHMAL EDİLMEMELİ

Sonuç olarak yaygın ve fazla miktarda kullanılan tuvalet kağıtları ile kullan-at bebek bezlerinde her tür renklendirici ve koku maddelerinden kaçınmak gerekiyor. Bebek bezlerinin havalandırma etkinliğinin ortadan kaldırılmaması, kirlenen bezlerin değiştirilmeksizin çok uzun süre bekletilmemesi ve ortaya çıkan pişik, deri döküntüsü vb. sorunların bildirilmesi, ihmal edilmemesi gereken öneriler arasında yer alıyor.