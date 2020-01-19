19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'da özel bir bankada görevli iki kadın, erkek arkadaş yüzünden çıkan kavgada mahkemelik oldu. Şikâyet edilen kadın hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da özel bir bankada görevli olan T.K. (37),bir dönem aynı bankada görev yaptığı meslektaşı M.Ö.'ye (33) ait Instagram hesabından bir mesaj aldı. M.Ö.'nün Instagram hesabından "Sevgilimi ayartmaya çalışıyorsun. İşte kanıtları. Benim mahremimi herkese anlatmanın hesabını vereceksin, ahlaksız, terbiyesiz. Seni rezil edeceğim" şeklinde mesaj aldığını ileri süren T.K. polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.
"BANA ATTIĞI İFTİRALARI ELE GEÇİRDİM"
Polis merkezinde ifadesi alanın T.K., kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, "Beni tehdit ediyor. Ben kendisine kesinlikle karşılık vermedim. Şahsımla ilgili bilgilere nereden ulaştığı öğrenmek istiyorum. Bu yaşananlar günlük hayatımı olumsuz şekilde etkilemektedir" dedi.
Şikâyet üzerine gözaltına alınan M.Ö., ifadesinde, "Aynı bankada çalışıyorduk. Beni erkek arkadaşımdan ayırmak istedi. Bana iftira attı. Tehdit ettiği için suç duyurusunda bulundum daha sonra şikâyetimi geri çektim. Onun yüzünden başka bankaya geçtim. Benim T.'ye attığım mesajlar, bana attığı iftiralardır" dedi.
İKİ SUÇTAN HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
Bankacı T.K.'nın şikâyeti üzerine dosya savcılık uzlaşma bürosuna gönderildi. Uzlaşmayı kabul etmeyen T.K. şikâyetçi olduğunu belirterek, meslektaşı M.Ö.'nün kendisine ait bilgileri nereden aldığının bulunmasını istedi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, M.Ö.'nün tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini ve adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.
M.Ö.'nün hakaret suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapsini ve adli para cezası ile cezalandırılmasını talep eden savcı hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. M.Ö. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!