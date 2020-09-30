Tefecilerden 'pitonlu' tehdit!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı.
DHA'nın haberine göre, operasyon için harekete geçen polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.
2 METRELİK PİTON
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
'PİTON BOYNUMA VE KOLLARIMA DOLANDI'
Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istediği adı açıklanmayan bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, çarpıcı detayları anlattı. İş insanı ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" dedi.
Bazı şikayetçiler de ifadelerinde şöyle dedi: "İmzalamak istemediğimizde gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı."
BORÇ YÜZÜNDEN BİR AİLE YOK OLDU
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve yapılan operasyon başka bir trajik olayı da aydınlatıyor. Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38),çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek´in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı.
Selim Şimşek´in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ederken, şüphelilerin mağdurları korkutmak amacıyla kullandıkları kral piton cinsi yılan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
Boyu yaklaşık 2 metre olan kral piton, sürüngen evindeki kendisine ayrılmış bir odaya konuldu. Yılanı gören ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğrafını çekti.
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