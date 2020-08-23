DHA

Koronavirüse karşı yapılan sosyal mesafe kuralı Beylikdüzü'ndeki düğünde ihlal edildi. Barış Mahallesi'nde Samsun Caddesi'nde düğün için toplanan gruptakiler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, halay çekti.

DHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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