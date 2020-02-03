DHA

Ankara'da veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re´sen tahliye edildi.

27.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden de çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARDIM EDENLER DE YARGILANIYOR

Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Ş. ile birlikte yargılanmaya başladı. Bilgili, Durmaz ve Ş.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması 11 Aralık'ta yapıldı.

JİNEKOLOG 6 AY MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Ç.B´nin şikayeti üzerine harekete geçen Ankara Tabip Odası, Dr. Hüseyin Ş. ile ilgili iddiaların incelenmesi için bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Ankara Tabip Odası, komisyonun raporu doğrultusunda, Ş.'nin, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği'nin 'geçici olarak meslekten alıkoyma cezası' hükümleri kapsamında 6 ay süreyle meslekten men edilmesi kararlaştırıldı.