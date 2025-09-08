Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Tebriz nerede, hangi ülkede? Tebriz nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Tebriz nerede, hangi ülkede? Tebriz nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Tebriz, tarihi geçmişi ve kültürel yapısıyla merak edilen şehirler arasındadır. Bu şehir, özellikle ekonomiye olan katkılarıyla öne çıkar. İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olması da gözleri üzerinde toplar. Bu şehir de tıpkı diğer şehirler gibi zengin kültürü ve köklü tarihiyle dikkat çekmiştir. Ama onu öne çıkaranlardan biri de hareketli ticaretidir. Peki Tebriz nerede? Hangi ülkeye dâhil? Öğrenmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 17:18 Güncelleme: 08.09.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tebriz nerede, hangi ülkede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azeri ve Fars kültürünün bir arada sunulduğu Tebriz, mimarisi ve el sanatlarıyla özellikle dikkat çeker. İran Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde yer alan şehir, kültürel ve siyasi yönüyle dünya genelinde merak konusu olmuştur. Tarihi boyunca Selçuklu, İlhanlı, Safevî ve Kaçar hanedanlıklarının etkisi altında kaldığı bilgisi vardır. Bu da şehre zengin bir mimari ve kültürel miras özelliği vermiştir.

        Tebriz’de Azerbaycan sınırına yakınlığıyla öne çıkan bir şehirdir. Çok dilli yapısı, İpek Yolu’ndaki stratejik yapısıyla birleştiğinde önemli bir şehir olmasını desteklemiştir. Günümüzde ise kapalı çarşıları ve alışveriş yerleriyle göze çarpan bir kenttir. Şehirde geleneksel çarşılar öne çıkar. Bunda Tebriz’in geleneksel el sanatlarıyla öne çıkmasının katkısı vardır.

        REKLAM

        TEBRİZ NEREDE?

        Tebriz nerede? İran’da kuzeybatı bölümünde konumlanan Tebriz, Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezidir. Karasu Nehri vadisinde bulunan şehrin batıda Sehenk Dağı ile komşuluğu vardır. Doğudan ise Zagros Dağları’na komşuluk bulunur. Sahip olduğu bu konum ile ticaret dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur.

        Tebriz, yüzyıllar boyunca İran’ın iç kesimleriyle Kafkasya arasında köprü olmuştur. Dolayısıyla ticaret yollarının canlı bir durağı olarak kabul edilir. Bu şehrin İran’ın başkenti Tahran’a uzaklığı da avantajlıdır. Tahran ile Tebriz arasında yaklaşık 630 kilometre vardır. Ayrıca şehrin kara, demiryolu ve hava ulaşımıyla da diğer bölgelere bağlanan bir yapısı bulunur.

        TEBRİZ HANGİ ÜLKEDE?

        Peki Tebriz hangi ülkede? İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde bulunur. Ülkenin kuzeybatısında yer alan konumu ile Tahran’a yaklaşık 630 kilometre mesafede konumlanır. İran’da 31 eyaletten biri olan Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi olması da ilgi görmesini sağlar. Sahip olduğu bu konum da Tebriz’i İran’ın kuzeybatı bölgesindeki en önemli noktalardan biri yapar.

        REKLAM

        TEBRİZ HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Tebriz hangi ülkenin şehri? İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’ne bağlı olan bu şehir, ticaret anlamında genel olarak dikkat çeker. Tarih süresince kuzeybatı sınırlarını koruyan yapısıyla başlıca şehirler arasına girmiştir. İlhanlı, Selçuklu, Safevî ve Kaçar dönemlerinde başkentlik yaptığı da bilinir. Bu anlamda Tebriz’in ilgili ülke siyasetinin merkezinde yer aldığını söylemek mümkündür. Günümüzde ise idari ve ekonomik anlamda önemini korumaya devam eder.

        TEBRİZ NERENİN ŞEHRİ?

        Tebriz nerenin şehri? Bu şehir, İran İslam Cumhuriyeti Doğu Azerbaycan Eyaleti’ne bağlıdır. İran’ın 31 eyaletinden biri olarak dikkat çeker. Doğu Azerbaycan’ın idari, ekonomik ve kültürel merkezi konumunda olmasıyla dünya genelinde dikkat çeker. Tarih sahnesine çıktığı günden bu yana dikkat çekmiştir. Safevi ve İlhanlı gibi hanedanlıklara başkentlik yapmasıyla İran’ın siyasi yönü açısından güçlüdür. Günümüzde de kültür, ticaret ve sanayi anlamında önemli görülür.

        REKLAM

        Tebriz, İran İslam Cumhuriyeti’nin Doğu Tebriz kültürünü yansıtmada etkilidir. Sahip olduğu etnik yapı ve dil bakımından da İran’ın mozaik niteliğini gösterir. Şehrin bünyesinde taşıdığı nüfusun büyük çoğunluğu Azerbaycan Türklerinden meydana gelir. Günlük yaşamda bu halk, Azerice ve Farsça dillerini bir arada kullanılır. Bu çift dilli yapı sayesinde şehirde hem İran’ın ulusal kültürüne hem de Kafkasya bölgesinin tarihsel bağlarına ışık tutma özelliği göze çarpar.

        TEBRİZ HAKKINDA BİLGİLER

        Tebriz, özellikle ticaret alanında popüler bir şehirdir. Bunun yanında halıcılık ve el sanatları gibi sektörler de köklü gelenekleri ile Tebriz’i ülke ekonomisi içinde ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. İşte Tebriz ile ilgili diğer bilgiler;

        • Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan stratejik konumu sayesinde diplomasinin ve kültürel etkileşimin orta noktası kabul edilmiştir.
        • Tebriz Kapalı Çarşı, 2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. Bu çarşı, aynı zamanda dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri olarak değerlendirilir.
        • Mavi Cami (Göy Mescid), Ark-e Alişah, Saat Kulesi, El Gölü Parkı gibi alanlar şehirde sembolik destinasyonlardır.
        • Şehirde yaklaşık 1,6 milyon nüfus göze çarpar.
        • Tebriz’in büyük çoğunluğu Azerbaycan Türkü kökenine sahiptir.
        • Farsça ve Azerice günlük yaşamda bir arada kullanılır. Bunun nedeni Azerbaycan'a olan yakınlıktır.
        • Şehrin ekonomisi büyük ölçüde halıcılık, otomotiv yan sanayi, gıda, tekstil ve makine üretimine dayalıdır.
        • Tebriz halıları dünya çapında ün kazanmıştır.
        • Şehirde bulunan Tebriz Üniversitesi, İran’ın en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olma niteliğine sahiptir.
        • Mühendislik, tıp ve sosyal bilimlerde bölgesel bir merkez olarak görülür.

        TEBRİZ NASIL bir ŞEHİR?

        • Şehirde ağırlıklı olarak karasal iklim hâkimdir.
        • Tebriz’de kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
        • Yaz ayları ise daha ılıman geçer.
        • Konum nedeniyle Azeri müziği göze çarpar.
        • Halk oyunları, meddahlık geleneği ve yerel mutfak zengin bir kültürel kimlik yaratır.
        • Koofteh Tabrizi, Aş ve kebap çeşitleri şehirde yaygın lezzetlerdir.
        • Nevruz, halı fuarları, el sanatları etkinlikleri ve edebiyat günleri sosyal etkinlikler arasındadır.
        • Tebriz Uluslararası Havalimanı, demiryolu ve otoyol bağlantılarıyla ulaşım ağı oldukça zengindir.
        • Son yıllarda açılan alışveriş merkezleri, kafe kültürü ve sanat galerileri şehrin dokusunu değiştirmiştir.
        • Fıstık, badem, safran gibi yerel ürünler popülerdir.
        • Takı ve mücevher alanı, Tebriz’i popüler yapan diğer zanaatlerden biridir.
        • Şehrin halıları ise belkemik niteliğindedir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa