TeamSec ilk yılında 6 milyar TL’yi aşkın menkul kıymetleştirmeye imza attı

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2022 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlayan yapay zekâ destekli ve bulut tabanlı menkul kıymetleştirme fintek ve regtech şirketi TeamSec, kurulduğu ilk yılda 200 bini aşkın kredi seküritizasyonu ve 6 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymetleştirmeye imza ettığını bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre TeamSec, 2024 yılında işlem hacmini 4 kat artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TeamSec Kurucu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, küresel fintek sektöründe seküritizasyon alanında hizmet veren öncü şirketler arasında yer aldıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Geliştirdiğimiz teknolojiyle menkul kıymetleştirme alanında çığır açıyoruz. 2023 yılında yapılan bütün ihraçların yaklaşık yüzde 70’ine sahip olarak alanımızda lideriz. “TeamSec Securitization as a Service” altyapımız banka ve şirketlere kredi ve alacaklar gibi bilançolarının aktif tarafında bulunan varlıkların transfer edilebilir hale getirilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede hem bankalar hem de şirketler artık bilançolarında bulunan varlıkların gelecekteki nakit akışlarını kolaylıkla menkul kıymetleştirebiliyor. Henüz ilk yılımızda 6 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymetleştirmeye imza atmamız ülkedeki alternatif finansmana olan ihtiyacı ortaya koyuyor. Yeni yapacağımız iş birlikleriyle ve geliştireceğimiz çözümlerle fintek alanında büyümemizi sürdüreceğiz.”

YURT DIŞINDA İKİNCİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da büyüyeceklerini de sözlerine ekleyen Köroğlu, şöyle devam etti: “Orta Doğu'ya ihracata yani hizmet satımına başlayacağız. 2024 yılında yurt dışındaki ilk işlemimizi kapatacağız. Geçen yıl ilk yurt dışı ofisimizi Dubai’de kurmamızın ardından şimdi de Suudi Arabistan’da MENA genel merkezimizi kurmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Mevcutta kurucusu tek banka olan 5 fon ile hizmet sunuyoruz. Yıl sonuna dek bir yerli bir global bankaya daha altyapı kurulumunu tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, Seri A yatırımı için görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen dönemde fintekin farklı alanlarında da var olacağız.”