TCMB'nin Sipay kararına durdurma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Sipay hakkında faaliyet iznini durdurma kararının yürütmesi mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu.

TCMB geçtiğimiz günlerde Sipay ve bazı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketlerinin faaliyet izinlerini geçici olarak durdurmuştu.

TCMB sitesinde paylaştığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.' nin 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizm ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur.

Öte yandan 30 Ekim 20 tarihinde İdare Mahkemesi, söz konusu işlemin geçici olarak yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmeyi durdurma kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işleme ilişkin açıklamasını sunması sonrasında mahkemece yeniden değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi."