Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.837,30 %-0,31
        DOLAR 41,9549 %0,04
        EURO 48,6178 %-0,15
        GRAM ALTIN 5.418,17 %2,22
        FAİZ 40,14 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 66,01 %2,85
        BITCOIN 106.935,00 %-4,05
        GBP/TRY 55,2142 %-0,31
        EUR/USD 1,1567 %-0,29
        BRENT 64,92 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 8.858,71 %2,22
        Haberler Ekonomi Para TCMB'nin Sipay kararına durdurma - Para Haberleri

        TCMB'nin Sipay kararına durdurma

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Sipay hakkında faaliyet iznini durdurma kararının yürütmesi mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 30.10.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB'nin Sipay kararına durdurma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Sipay hakkında faaliyet iznini durdurma kararının yürütmesi mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu.

        TCMB geçtiğimiz günlerde Sipay ve bazı elektronik para ve ödeme hizmeti şirketlerinin faaliyet izinlerini geçici olarak durdurmuştu.

        TCMB sitesinde paylaştığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

        "Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.' nin 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizm ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur.

        Öte yandan 30 Ekim 20 tarihinde İdare Mahkemesi, söz konusu işlemin geçici olarak yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Yürütmeyi durdurma kararı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işleme ilişkin açıklamasını sunması sonrasında mahkemece yeniden değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa