TÜİK, her ay sonunda ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. TCMB ise önceden beklenti anketini yayınlayarak piyasanın nabzını tutuyor. Bu kapsamda; 72 uzmanla yapılan Ekim ayı enflasyon anketi kamuoyu ile paylaşıldı ve Ekim ayı TÜFE artışı beklentisinde artış görüldü. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak? İşte, TCMB anketi ile enflasyon beklentileri...