Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.665,68 %0,23
        DOLAR 30,4887 %0,47
        EURO 32,9791 %-0,22
        ALTIN 1.996,20 %-0,42
        FAİZ 43,13 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 22,23 %-1,70
        BITCOIN 42.995,00 %-0,08
        GBP/TRY 38,6119 %-0,28
        EUR/USD 1,0793 %-0,72
        BRENT 77,33 %-1,74
        ÇEYREK ALTIN 3.263,78 %-0,42
        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

        TCMB Başkanlığına atanan Fatih Karahan, atamanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan'ın başkanlığa atanmasına ilişkin basın duyurusu yayımladı.

        Yapılan yazılı açıklamada 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına, 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Karahan'ın atandığı hatırlatıldı.

        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:

        “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

        REKLAM
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi

        8 ŞUBAT'TA ENFLASYON RAPORUNU SUNACAK

        Açıklamada Karahan'ın, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

        Cuma günü Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini yürüten Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla göreve Fatih Karahan atanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Yüz binlerce kişi aşırı sağa karşı sokakta!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Kılavuz kaptan gemiye binerken denize düştü!
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Keserli vahşet! Cezaevinden mektup yazdı, ifadesini değiştirdi!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa