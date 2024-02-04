Spor yazarları Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

"BU ADAMLAR BÖYLE GOLLER ATAR"

Halil Özer (Milliyet): Sergen hoca ile Antalya ligin en zor deplasmanı oldu. Fenerbahçe için kritik bir virajdı. Çok mu iyi oynadı hayır. Ama tecrübesi ve kalitesi zor da olsa bu maçı kopardı. İlk yarıya bakıyorsun bir tek gol var. O da ne gol ama... Uzun yıllardır böyle güzel ve beceri dolu bir gol izlememiştim... Vuruştaki ustalık mı, görüş açısının mükemmelliği mi? Hangisinden söz edelim bilemedim. Cengiz Ünder’e 15 milyon Euro verildi. Bu adamlar bu paralara alınıyorsa bu adamlar da böyle goller atar."